مظلوم عبدي: واشنطن وموسكو رفضتا العملية التركية على مناطقنا

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ان كلا من الولايات المتحدة وروسيا رفضتا شن عملية عسكرية تركية على مناطقنا.

وجاءت تصريحات مظلوم عبدي يوم الثلاثاء، في لقاء مع موقع "المونيتور".

وقال عبدي "لطالما سعى أردوغان للحصول على دعم الجهات الفاعلة الدولية قبل الشروع في تدخل عسكري هنا.. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي في شمال شرق سوريا مختلف الآن وما لم تحصل تركيا على موافقة روسيا أو الولايات المتحدة، لا يمكن لأردوغان اتخاذ مثل هذه الخطوة، وعلى حد علمي لا توجد موافقة من هذا القبيل".

واضاف "لقد أعطتنا الولايات المتحدة ضمانات بشكل رسمي، وقالت بأنها لن تقبل اي هجوم تشنه تركيا علينا.. وأبلغونا أنه خلال الاجتماع الأخير بين أردوغان والرئيس جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، قيل لأردوغان إن الولايات المتحدة لن تقبل أي هجوم ضدنا."

وتابع عبدي "كما أخبرنا الروس أنهم لم يعقدوا أي صفقات مع تركيا، ومع ذلك، قالوا إن قوات الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا قد تهاجمنا بدلا من الجيش التركي، لقد أعطونا موعدا كان من المفترض أن يهاجمونا يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني لكن لم يحدث شيء".

وقال عبدي ان الروس أخبرونا أنهم أعلموا الأتراك بأنهم لن يقبلوا بشن هجوم ضدنا. ومع ذلك، فهم غير قادرين على تحديد ما قد تفعله القوات المدعومة من تركيا. وقالوا إنهم لن يقبلوا بهجوم من قبلهم أيضا. ولكن يبقى أن نرى ما سيحدث عمليا، على أرض الواقع.