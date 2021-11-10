ثقافة وفنون

ثقافة كوردستان تمنع فيديو كليب لأغنية "تسيء للعملية التربوية"

author_image سوار أحمد
کوردستان فيديو كليب وزارة الثقافة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الثقافة في اقليم كوردستان قرارا بحذف ومنع بث فيديو كليب لأغنية قالت أنها تضر بسمعة العملية التربوية في الاقليم.

وأعلنت الوزارة أن محتوى الفيديو كليب يظهر صورة سلبية عن العملية التعليمية وينبغي حذفه وعدم نشره في أي وسيلة إعلامية.

وقالت وزارة الثقافة في كتاب رسمي ان الكليب يظهر مجموعة من الافراد يغنون في أحد الفصول الدراسية بشكل يعطي صورة سلبية لعملية التعليم.

وطالب كتاب الوزارة كافة وسائل الإعلام بعدم عرض الفيديو كليب، كما طلبت من صاحب الفكرة وجميع المطربين المعنيين حذف الفيديو كليب من جميع وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهم.

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