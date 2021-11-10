سیاسة

حكومة كوردستان تشكل لجنة لمعالجة أسباب هجرة الشباب

author_image سوار أحمد
کوردستان حكومة كوردستان الهجرة جوتيار عادل

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الأربعاء، ان حكومة الاقليم شكلت لجنة لتشخيص اسباب هجرة الشباب.

وقال عادل في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الاقليم سفين دزيي، ان "الجهات المعنية اجتمعت اليوم بتوجيه من رئيس الحكومة، لبحث العوامل والأسباب التي تدفع بالشباب الى الهجرة إلى بيلاروسيا، و بولندا والبلدان الأوربية الأخرى.

واكد عادل ان الحكومة تتابع هذا الملف عن كثب، على مستوى العراق وبلدان الخارج، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة يقع على عاتقها تشخيص العوامل والأسباب المؤدية لهجرة الشباب.

واضاف ان "ظاهرة الهجرة عالمية، وإذا ما قارنا بين الاقليم وبلدان المنطقة، فإن الوضع هنا افضل بكثير".

وقال عادل ان "بعض الأطراف تسعى لتسييس ملف الهجرة وتحقيق مكاسب منها"، فيما اكد ان الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة وستتعامل مع ظاهرة الهجرة بكل جدية ومسؤولية.

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