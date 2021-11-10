صحة وبیئة

حكومة إقليم كوردستان ترصد مبالغ إضافية لاحتواء فيروس كورونا

"تخصيص أربعة مليارات دينار لتشجيع الأطباء والممرضين والموظفين الصحيين وموظفي المختبرات"
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان كوردستان كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان الأربعاء عن تخصيص مبالغ إضافية لدعم الجهود الرامية لمكافحة كورونا في الإقليم.

وقالت دائرة الإعلام في بيان إن رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وافق على تخصيص مبالغ مالية للقطاع الصحي انطلاقاً من المصلحة العامة، ومن أجل الحفاظ على أرواح مواطني إقليم كوردستان.

وشملت التخصيصات "زيادة المبلغ المخصص للطوارئ (شراء الأدوية والمتطلبات الطبية) وذلك من مليار ونصف المليار دينار إلى خمسة مليارات دينار لمكافحة فيروس كورونا".

كذلك تم "تخصيص أربعة مليارات دينار لتشجيع الأطباء والممرضين والموظفين الصحيين وموظفي المختبرات، فضلاً عن الموظفين المشاركين في الفرق المختصة بمكافحة كورونا"، فضلاً عن "تخصيص 150 مليون دينار شهرياً لحملات التوعية الصحية للمواطنين بأنواعها كافة (مرئية ومسموعة... إلخ)".

وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ "تخصص حسب توفر السيولة النقدية في وزارة الصحة لعام 2022، وعلى ميزانية الوزارة بهدف توزيعها على جميع المديريات العامة للصحة في إقليم كوردستان، بعدالة وحسب مقتضيات الضرورة".

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