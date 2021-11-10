مجتمع

كوردستان تحبط محاولة عابرة للقارات لتهريب المخدرات

أحيل المتهمون إلى المحكمة لينالوا جزاءهم
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تم تنفيذ العملية في مدينة أربيل - صورة: مديرية مكافحة المخدرات
تم تنفيذ العملية في مدينة أربيل - صورة: مديرية مكافحة المخدرات
کوردستان أربي مديرية مكافحة المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن إقليم كوردستان الأربعاء إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات عبر إحدى شركات الشحن إلى أستراليا.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات في بيان، إن مفارزها نفذت عملية في موقع مشبوه في مدينة أربيل، وتمكنت من ضبط كمية من المخدرات.

وأضافت أنها تمكنت من ضبط 880 غراماً من مادة (الكريستال ميث) المخدرة والتي كان من المزمع نقلها إلى أستراليا عبر إحدى شركات الشحن.

وأشارت المديرية إلى أن مفارزها تمكنت أيضاً من ضبط 1،840 غراماً من مادة الأفيون (الترياق) مخبأة في آلة ميكانيكية، مبينة أن المهربين كانوا يعتزمون نقلها إلى كندا.

هذا وأحيل المتهمون إلى المحكمة لينالوا جزاءهم.

 

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