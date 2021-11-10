كورونا.. مؤشر الإصابات يتراجع مع تسجيل 11 وفاة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأربعاء تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن 852 مصاباً خرجوا من المستشفيات والمراكز الصحية بعد تماثلهم للشفاء التام من الوباء في عموم المحافظات.

وأبلغت الوزارة عن 11 وفاة في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات لغاية الآن إلى 367447 حالة، بما في ذلك 6595 وفاة، فضلاً عن تماثل 351977 شخصاً منذ تفشي الوباء في الإقليم.