صحة وبیئة

كورونا.. مؤشر الإصابات يتراجع مع تسجيل 11 وفاة في كوردستان

852 مصاباً خرجوا من المستشفيات والمراكز الصحية بعد تماثلهم للشفاء التام
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان الموقف الوبائي فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأربعاء تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن 852 مصاباً خرجوا من المستشفيات والمراكز الصحية بعد تماثلهم للشفاء التام من الوباء في عموم المحافظات.

وأبلغت الوزارة عن 11 وفاة في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات لغاية الآن إلى 367447 حالة، بما في ذلك 6595 وفاة، فضلاً عن تماثل 351977 شخصاً منذ تفشي الوباء في الإقليم.

 

 

موضوعات ذات صلة
العراق

علاوي يوجه رسالة عاجلة للسيستاني: العراق في حالة يرثى لها
  9 دقائق
کوردستان

كوردستان تحبط محاولة عابرة للقارات لتهريب المخدرات
  1 ساعات
کوردستان

حكومة إقليم كوردستان ترصد مبالغ إضافية لاحتواء فيروس كورونا
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف