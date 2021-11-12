المبعوث الأممي يتحدث عن "عالم خيالي": لبنان في طريقه إلى الفشل

أربيل (كوردستان 24)- أكد مبعوث مستقل للأمم المتحدة أن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى "إفقار وحشي" للمواطنين.

ونقلت وكالة رويترز عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر قوله "أنا مندهش جداً من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد".

وأضاف "يعيشون (الساسة) في عالم خيالي...وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".

والتقى دي شوتر خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين، ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.