سیاسة

أنقرة تضع العراقيين والسوريين في لائحة منع السفر إلى بيلاروس

يشكل الإعلان تراجعاً جزئياً عن موقف تركيا الرسمي من الخلاف المتصاعد بين بيلاروس وحليفتها روسيا من جهة، ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترکیا العراق تركيا السفر إلى بيلاروس

أربيل (كوردستان 24)- قررت تركيا الجمعة منع السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود مع بولندا.

ويأتي الإعلان في أعقاب جولة عاجلة من الاتصالات الدبلوماسية بين مسؤولين بولنديين وأتراك وأوروبيين تهدف إلى وقف تدفق الذين يحاولون الوصول بشكل غير شرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر حدوده الشرقية.

وقالت هيئة الطيران المدني التركية في بيان إنه "نظراً لمشكلة العبور غير القانوني عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس، اتُّخذ قرار بأنه لن يُسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن الراغبين بالسفر إلى بيلاروس من المطارات التركية بشراء تذاكر والصعود على متن الطائرات حتى إشعار آخر".

ويشكل الإعلان تراجعاً جزئياً عن موقف تركيا الرسمي من الخلاف المتصاعد بين بيلاروس وحليفتها روسيا من جهة، ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

ورفضت شركة الخطوط الجوية التركية الثلاثاء الاتهامات بأن رحلاتها "تهيء الوضع لتهريب المهاجرين غير الشرعيين"، وأكدت في بيان أن معلومات كهذه "لا تعكس الحقيقة".

وتستضيف تركيا ما يصل إلى خمسة ملايين لاجئ ومهاجر، معظمهم من سوريا، ولا تزال محطة مفضلة للمهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.

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