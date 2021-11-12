الكرملين: روسيا لا تشكل تهديدا على أحد

أربيل (كوردستان 24)- رفض الكرملين يوم الجمعة تقريرا إعلاميا أشار إلى أن الولايات المتحدة قلقة من أن تشن موسكو هجوما على أوكرانيا، وقال إن روسيا لا تشكل تهديدا على أحد.

كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يرد على تقرير إعلامي ذكر أن واشنطن ناقشت مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن الهجوم المحتمل.

وأشار التقرير الذي نشرته بلومبرج إلى تحركات مريبة للقوات داخل روسيا كأحد أسباب القلق الأمريكي.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "ذكرنا مرارا أن تحركات قواتنا المسلحة على أراضينا لا ينبغي أن تكون سببا للقلق".

وذكر أن التقرير الإعلامي يشعل التوتر بين الشرق والغرب دون داع، مضيفا "روسيا لا تشكل تهديدا على أحد".

وأضاف أن موسكو هي التي لاحظت زيادة في ما وصفه بالسلوك الاستفزازي من معارضيها، بما في ذلك زيادة في نشاط حلف شمال الأطلسي في البحر الأسود وطلعات طائرات تجسس غربية بما لا يدع مجالا للصمت.

وقال "عند الضرورة، نتخذ إجراءات لضمان أمننا إذا أقدم معارضونا على تحركات عند حدودنا".