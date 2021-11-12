سیاسة

أوروبا تشكر تركيا على منع العراقيين والسوريين من السفر إلى بيلاروس

قرار رفض بيع التذاكر والصعود على الطائرات سيظل ساريا "حتى إشعار آخر".
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم بيلاروس

أربيل (كوردستان 24)- شكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تركيا الجمعة على ما قال إنه اتفاق لمنع مواطني العراق وسوريا واليمن الذين يعتزمون السفر إلى بيلاروس من شراء تذاكر السفر أو ركوب طائرات في المطارات التركي.

وكتب ميشيل على تويتر "شكرا للسلطات التركية".

وأرفق ميشيل مع تغريدته تغريدة أخرى من الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني التركية تقول فيها إنه تم اتخاذ قرار لحل "مشكلة المعابر الحدودية غير الشرعية بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس".

وقالت الهيئة إن قرار رفض بيع التذاكر والصعود على الطائرات سيظل ساريا "حتى إشعار آخر".

ويجري الاتحاد الأوروبي محادثات مع شركات طيران دولية مثل الخطوط الجوية التركية لحثها على تعليق بيع تذاكر السفر ذهابا فقط إلى مينسك، حيث يقول الاتحاد إن المهاجرين يُسمح بتنقلهم إلى الحدود البولندية كوسيلة للضغط على الاتحاد الأوروبي.

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