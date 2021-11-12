وفاة فلاورز الفائز بكأس العالم مع إنجلترا عن عمر 87 عاما

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الجمعة عن وفاة لاعب الوسط السابق رون فلاورز، الذي كان ضمن تشكيلة إنجلترا الفائزة بكأس العالم 1966، عن عمر 87 عاما.

وبعد انطلاقته الدولية عام 1955 سجل فلاورز عشرة أهداف في 49 مباراة مع إنجلترا.

ويحتفظ بالرقم القياسي لأول لاعب إنجليزي يسجل في بطولة أوروبا حين هز شباك فرنسا في التصفيات عام 1962.

وكان فلاورز أكبر لاعب سنا بتشكيلة المدرب آلف رامزي المتوجة بكأس العالم 1966 لكنه لم يشارك في مباريات البطولة، حسبما أوردته رويترز.

وفي البداية منحت الميداليات فقط للاعبين الأساسيين المشاركين في فوز إنجلترا 4-2 على ألمانيا الغربية لكن فلاورز نال تكريما من الاتحاد الدولي (الفيفا) في 2009 عند الاحتفاء باللاعبين وأعضاء الأطقم الذين لم يشاركوا في فوز منتخباتهم في نهائيات كأس العالم بين 1930 و1974.