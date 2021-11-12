الاتحاد الأوروبي: الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا "مقلق"

أربيل (كوردستان 24)- قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تلقت معلومات "مقلقة إلى حد ما" بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية.

جاء ذلك رداً على سؤال بشأن تقرير عن قلق واشنطن من احتمال أن تشن موسكو هجوما على أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم المفوضية خلال إفادة صحفية قوله "نواصل متابعة الوضع والمعلومات التي لدينا حتى الآن مقلقة إلى حد ما".

وأشار تقرير لوكالة بلومبرغ إلى أن تحركات لقوات داخل روسيا هي أحد أسباب قلق الولايات المتحدة.

ونفى الكرملين اليوم التقرير قائلا إن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.