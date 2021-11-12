اقتصاد

النفط يتجه لخسارة أسبوعية مع ارتفاع سعر الدولار

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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
کوردستان نفط أسعار النفط الدولار

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار النفط تراجعاً اليوم الجمعة ومحت مكاسب حققتها في الجلسة السابقة مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيقدم موعد رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 81.51 دولار للبرميل، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 80.01 دولار للبرميل.

وتتجه عقود الخامين نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض بعد تحركات حادة صعودا وهبوطا مدفوعة بارتفاع الدولار وتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.

وهناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب مع تسارع انتعاش السفر جوا، لكن تشديد السياسة النقدية والمالية والشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي ستكون عوامل مثبطة.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس الخميس توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة التعافي من جائحة كوفيد-19.

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