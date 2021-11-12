كورونا يحصد أرواح 19 شخصاً ويصيب المئات في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة تسجيل 19 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 502 إصابة، مع خروج 744 شخصاً من المستشفيات بعد تمثالهم للشفاء.

وسُجلت الوفيات بواقع 4 في أربيل و5 في دهوك و3 في كرميان و5 رابرين.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 368376 إصابة بما في ذلك 6639 وفاة، فضلاً عن تعافي 353534 مصاباً منفذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان.