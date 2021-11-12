سیاسة

العراق يوقف الطيران المباشر مع بيلاروس لمنع "تهريب البشر"

"وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد"
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المتحدث باسم وزير الخارجية العراقية أحمد الصحاف
المتحدث باسم وزير الخارجية العراقية أحمد الصحاف
العراق العراق بيلاروس مهاجرون تهريب بشر

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة إن وزارة الخارجية قررت إيقاف رحلات الطيران المباشر مع بيلاروس في محاولة لحماية العراقيين من شبكات تهريب البشر.

وذكرت الوكالة نقلا عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف "سفارتا العراق في موسكو ووارسو تنسقان جهود العراق لعودة طوعية للعالقين على حدود روسيا البيضاء (بيلاروس)".

وقال إن "العراق أوقف رحلات الطيران المباشر بين العراق ورسيا البيضاء".

واشار الى أن "وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد".

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