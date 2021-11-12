سیاسة

الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار وتبلغ عتبة العشرة دولارات

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الليرة التركية
الليرة التركية
کوردستان الليرة التركية

أربيل (كوردستان 24)- تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة عشرة دولارات اليوم الجمعة متخطية حاجزا معنويا بضغط من مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعد أن بدأ المركزي في خفض سعر الفائدة في أيلول سبتمبر.

ولامست الليرة، التي تراجعت بنسبة تفوق ربع قيمتها هذا العام حتى الآن، مستوى متدنيا بلغ العشرة مقابل العملة الأمريكية بعد أن أغلقت أمس الخميس على 9.92.

وفقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات مما قلص دخول المواطنين في مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين.

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