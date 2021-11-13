صحة وبیئة

كورونا.. العالم يتجاوز 252 مليون إصابة وأكثر من 5 ملايين وفاة

تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين
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خارطة العالم من حيث كورونا - صورة: فرانس برس
خارطة العالم من حيث كورونا - صورة: فرانس برس
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أربيل (كوردستان 24)- أظهرت أحدث الإحصاءات أن أكثر من 252.38 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و338278.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول ديسمبر 2019.

 وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق      إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة    762561   46907718
الهند                  462690               34414186
البرازيل              610224               21924598
المملكة المتحدة  142678               9487302
روسيا                507487               8992595
تركيا                  72875                8339073
فرنسا                118073               7256643
إيران               127918               6027269
الأرجنتين           116209               5302445
إسبانيا                87673                  5047156

 وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

 الدول وترتيبها    عدد الوفيات      عدد الإصابات
العراق                      23471                  2067797
المغرب                      14734                947902
الأردن                      11197                888435
الإمارات                    2142                  740647
تونس                      25294                  715489
لبنان                        8571                    650655

 

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