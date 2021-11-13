كورونا.. العالم يتجاوز 252 مليون إصابة وأكثر من 5 ملايين وفاة

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت أحدث الإحصاءات أن أكثر من 252.38 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و338278.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 762561 46907718 الهند 462690 34414186 البرازيل 610224 21924598 المملكة المتحدة 142678 9487302 روسيا 507487 8992595 تركيا 72875 8339073 فرنسا 118073 7256643 إيران 127918 6027269 الأرجنتين 116209 5302445 إسبانيا 87673 5047156

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات