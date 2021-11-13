كورونا.. العالم يتجاوز 252 مليون إصابة وأكثر من 5 ملايين وفاة
أربيل (كوردستان 24)- أظهرت أحدث الإحصاءات أن أكثر من 252.38 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و338278.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
|الدول والمناطق
|إجمالي الوفيات
|عدد الإصابات المؤكدة
|الولايات المتحدة
|762561
|46907718
|الهند
|462690
|34414186
|البرازيل
|610224
|21924598
|المملكة المتحدة
|142678
|9487302
|روسيا
|507487
|8992595
|تركيا
|72875
|8339073
|فرنسا
|118073
|7256643
|إيران
|127918
|6027269
|الأرجنتين
|116209
|5302445
|إسبانيا
|87673
|5047156
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
|الدول وترتيبها
|عدد الوفيات
|عدد الإصابات
|العراق
|23471
|2067797
|المغرب
|14734
|947902
|الأردن
|11197
|888435
|الإمارات
|2142
|740647
|تونس
|25294
|715489
|لبنان
|8571
|650655