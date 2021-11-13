تراجع جديد للدولار مع اقترابه من تحقيق أكبر زيادة أسبوعية

أربيل (كوردستان 24)- فقد الدولار القليل من مكاسبه فيما أشاع ارتفاع نسبة التضخم الفوضى في معنويات المستهلكين، لكن العملة الأمريكية في طريقها لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية في نحو ثلاثة أشهر بعد قراءة مفاجئة قوية للتضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء دفعت المستثمرين للمراهنة على رفع أسعار الفائدة.

وتحول الدولار للخسائر منذ صباح الجمعة بعد أن أظهر مسح لجامعة ميشيغان أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أوائل تشرين الثاني نوفمبر انخفضت لأدنى مستوى في عقد إذ تضررت المستويات المعيشية للأسر بسبب تفاقم التضخم مع وجود قليلين ممن يعتقدون أن ما يفعله صانعو السياسيات يكفي لتخفيف حدة المسألة.

وبحلول الساعة مساء الجمعة، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.04 بالمئة إلى 95.116 بعد أن هبط إلى 94.991 بسبب تقرير معنويات المستهلكين. وكان مؤشر الدولار قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020.

كما تراجع الدولار 0.14 بالمئة أمام الين مسجلا 113.915 بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 113.77.

وهبط اليورو 0.06 بالمئة مسجلا 1.1443 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى قرب أدنى مستوى في 16 شهرا مسجلا 1.433 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات ارتفاعا بنسبة 0.39 بالمئة مقابل الدولار. وحققت العملة البريطانية مكاسب في وقت متأخر من نهار اليوم مع تراجع العملة الأمريكية بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه ملتزم بالتوصل لاتفاق مع بريطانيا فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية.

وعلى صعيد العملات المشفرة، تراجعت بتكوين واحدا بالمئة مسجلة 64104.89 دولار بعد أن لامست لفترة وجيزة مستوى مرتفعا قياسيا عند 69 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع.