أمن

قوة عراقية تردي "آمر مفرزة القناصين" لداعش في كركوك

"أبو قتادة" قُتل في كمين للجيش أسفر كذلك عن إصابة اثنين من عناصر داعش بجروح.
author_image Kurdistan24 اربیل
قوة عراقية تمشط منطقة وادي الشاي عام 2019 - صورة ارشيفية
قوة عراقية تمشط منطقة وادي الشاي عام 2019 - صورة ارشيفية
العراق العراق وادي الشاي أبو قتادة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت قوة عراقية يوم الجمعة من قتل "آمر مفرزة القناصين" لتنظيم داعش في عملية أمنية جنوب كركوك، حسبما أفادت وزارة الدفاع العراقية.

وقالت الوزارة في بيان إن قوة من الجيش العراقي تمكنت من "قتل آمر مفرزة القناصين الإرهابي (ي.أ) الملقب بـ(أبو قتادة) في منطقة البو محمد بوادي الشاي".

وتقع منطقة وادي الشاي جنوب غرب بلدة داقوق على بعد نحو 40 كيلومتراً الى الجنوب من كركوك. ولا تزال خلايا داعش تنشط في تلك المنطقة الشاسعة.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "أبو قتادة" قُتل في كمين للجيش أسفر كذلك عن إصابة اثنين من عناصر داعش بجروح.

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وتتميز وادي الشاي بانها منطقة وعرة التضاريس وشهدت عمليات عسكرية مماثلة قامت بها قوات الجيش لكنها لم تقض على فلول التنظيم المتطرف.

موضوعات ذات صلة
العراق

علاوي في رسالة إلى بايدن: العراق بحاجة إلى "معالجات خاصة"
  8 ساعات
العالم

"تنتظرنا أسابيع صعبة".. ميركل توجه دعوة لرافضي التطعيم مع تفاقم الإصابات
  8 ساعات
ترکیا

تركيا ترفض تحميلها مسؤولية أزمة الحدود مع بيلاروس وتعدّه "تضليلاً"
  8 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف