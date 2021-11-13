قوة عراقية تردي "آمر مفرزة القناصين" لداعش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت قوة عراقية يوم الجمعة من قتل "آمر مفرزة القناصين" لتنظيم داعش في عملية أمنية جنوب كركوك، حسبما أفادت وزارة الدفاع العراقية.

وقالت الوزارة في بيان إن قوة من الجيش العراقي تمكنت من "قتل آمر مفرزة القناصين الإرهابي (ي.أ) الملقب بـ(أبو قتادة) في منطقة البو محمد بوادي الشاي".

وتقع منطقة وادي الشاي جنوب غرب بلدة داقوق على بعد نحو 40 كيلومتراً الى الجنوب من كركوك. ولا تزال خلايا داعش تنشط في تلك المنطقة الشاسعة.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "أبو قتادة" قُتل في كمين للجيش أسفر كذلك عن إصابة اثنين من عناصر داعش بجروح.

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وتتميز وادي الشاي بانها منطقة وعرة التضاريس وشهدت عمليات عسكرية مماثلة قامت بها قوات الجيش لكنها لم تقض على فلول التنظيم المتطرف.