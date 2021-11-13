اقتصاد

العراق يعلن انخفاض الدين العام الخارجي إلى 20 مليار دولار

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مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في مؤتمر سابق - صورة: كوردستان 24
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في مؤتمر سابق - صورة: كوردستان 24
العراق العراق الدين العام ديون العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح اليوم السبت إن الدين العام الخارجي للعراق انخفض إلى 20 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله إن الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات.

وتابع "العراق في تعاف وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقة مالية أو قيود تمويلية لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط".

وأشار صالح إلى أن الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط سيدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً.

وقال "يعني ذلك أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض".

 

 

 

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