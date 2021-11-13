بولندا تعثر على جثة شاب سوري قرب حدود بيلاروس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة البولندية اليوم السبت عثورها على جثة شاب سوري في بولندا قرب الحدود مع بيلاروس.

وذكرت الشرطة على حسابها في تويتر "بالأمس تم العثور على جثة شاب سوري في الأحراش قرب الحدود".

وأضافت "الأنشطة التي أجريت في المكان الذي عُثر فيه على الجثة لم تتمكن من تحديد سبب الوفاة على نحو قاطع".

يشار إلى آن آلافاً من المهاجرين العراقيين والسوريين ومن جنسيات أخرى، ما زالوا عالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

ويحاول المهاجرون العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي لكنهم تلك المساعي تعترضها قوانين صارمة وإجراءات أمنية مشددة من جانب بولندا.