صحة وبیئة

كوردستان تسجل أدنى حصيلة يومية بالجائحة في آخر 24 ساعة

لا يزال 7807 أشخاص يرقدون في المتشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان كورونا إقليم كوردستان الموقف الوبائي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان السبت تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن 706 مصابين خرجوا من المستشفيات في الفترة نفسها بعد تماثلهم للشفاء التام من الوباء.

وأبلغت الوزارة عن 12 حالة وفاة، منها 5 في أربيل ومثلها في السليمانية، بالإضافة إلى حالتي وفاة في دهوك.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم إقليم كوردستان إلى 368698 إصابة، بما في ذلك 6651 وفاة، فضلاً عن تعافي 354240 من الفيروس.

هذا ولا يزال 7807 أشخاص يرقدون في المتشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.

 

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