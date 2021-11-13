بوتين: لا علاقة لروسيا بالأزمة الحدودية بين بيلاروس وبولندا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن لا علاقة لموسكو بأزمة الهجرة عند الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (فيستي) الرسمية "أريد أن يعرف الجميع أن لا علاقة لنا بها"، في رده على سؤال بشأن الأزمة القائمة على الحدود.

وتأتي تصريحات بوتين اتّهمت بولندا وجهات غربية أخرى موسكو بالعمل مع مينسك على ترتيب إرسال آلاف المهاجرين إلى المنطقة الحدودية.

وعبّر بوتين عن أمله بأن يتحدث رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مباشرة بشأن الأزمة، مشيراً إلى أن المهاجرين يريدون في المقام الأول الذهاب إلى ألمانيا.