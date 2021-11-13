أستراليا في حالة تأهب قصوى استعداداً لفيضانات كبيرة

أربيل (كوردستان 24)- اتخذت السلطات الاسترالية اليوم السبت حالة تأهب قصوى استعداداً لفيضانات كبيرة في مناطق كبيرة من جنوب شرق البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن تسببت أمطار غزيرة في تخطي مياه الأنهار لضفافها، في وقت حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من طقس أكثر قسوة في الأيام المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام أسترالية فقد صدرت تحذيرات من فيضانات بالنسبة لعدد من الأنهار في مناطق من كوينزلاند وأغلب مناطق نيو ساوث ويلز.

وتتمحور أكثر المخاوف على المناطق الواقعة على طول نهر لاكلان في وسط غرب نيو ساوث ويلز، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا.

هذا ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن فيليس ميلر رئيس بلدية فوربز التي يبلغ عدد سكانها 8500 على نهر لاكلان قوله "نستعد لفيضانات كبيرة".

ويخشى السكان من حدوث فيضانات كبيرة في ولاية فيكتوريا بشرق البلاد، بينما أكد خبراء الأرصاد الجوية إصدار تحذيرات باحتمال وقوع فيضانات في معظم أنحاء المنطقة.

ويُتوقع هطول المزيد من الأمطار والطقس العنيف طوال عطلة نهاية الأسبوع.