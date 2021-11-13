صحة وبیئة

العراق على موعد مع هطول الأمطار بدءاً من الاثنين

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الأمطار كانت شحيحة في العام الماضي - صورة ارشيفية
الأمطار كانت شحيحة في العام الماضي - صورة ارشيفية
العراق الأرصاد العراقية طقس العراق أمطار العراق

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الأرصاد الجوية العراقية السبت هطول أمطار متفرقة على مناطق عديدة من البلاد اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وقالت هيئة الأنواء (الأرصاد) الجوية العراقية في بيان إن طقس يوم غد سيكون غائماً جزئياً مع تفاوت طفيف في درجات الحرارة عن اليوم السابق في معظم أنحاء البلاد.

وستشهد المنطقة الوسطى يوم الاثنين تساقط زخات مطر متفرقة مع حلول المساء بما في ذلك في المنطقة الشمالية، ولا سيما إقليم كوردستان، إلى جانب المنطقة الجنوبية.

وسيكون طقس يوم الثلاثاء في عموم البلاد غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً، وستشهد بعض المناطق انخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة أن طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، لكن الأمطار تهطل بشكل متفرق وتكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية وتحديداً في أقسامها الشرقية.

 

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