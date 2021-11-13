"تنتظرنا أسابيع صعبة".. ميركل توجه دعوة لرافضي التطعيم مع تفاقم الإصابات

أربيل (كوردستان 24)- دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم السبت المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى إعادة النظر في موقفهم من اللقاحات.

وجاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الإصابات في سبعة أيام إلى أعلى مستوى منذ بدء الجائحة.

وقالت ميركل في كلمتها الأسبوعية المصورة "تنتظرنا أسابيع صعبة، وبإمكانكم أن تروا أني قلقة للغاية... على وجه الاستعجال، أطلب راجية من كل من لم يتلق التطعيم إلى الآن أن يغير موقفه".

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ اليوم السبت أن معدل تواتر الإصابات في سبعة أيام في ألمانيا، وهو عدد المصابين من بين كل مئة ألف على مدى الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 277.4. وكان أكبر عدد خلال الموجة الثالثة من الجائحة في كانون الأول ديسمبر الماضي 197.6.

وأصبحت أوروبا مجدداً بؤرة المرض في العالم، وهو ما دفع بعض الحكومات لبحث إعادة فرض الإغلاق العام الذي لا يلقى قبولاً جماهيرياً وذلك مع اقتراب عيد الميلاد وهو ما أثار أيضاً الجدل بشأن ما إذا كانت اللقاحات وحدها كافية لاحتواء جائحة كورونا.