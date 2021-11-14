مقتل 13 عنصرا مواليا للأسد في "كمين" نفذه تنظيم داعش

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان 13 مقاتلا مواليا لقوات الرئيس السوري بشار الاسد، لقوا مصرعهم في هجوم نفذه تنظيم داعش في شرق سوريا.

وأبدى المرصد تخوفه من تزايد نشاطات التنظيم في الآونة الأخيرة. ووثق المرصد منذ 24 آذار/مارس 2019 مقتل 1593 عنصرا من القوات السورية والمسلحين الموالين لها، إضافة الى 153 مقاتلا مواليا لإيران، من غير السوريين، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن نفذها التنظيم.

وتعد هذه الحصيلة الأثقل في صفوف قوات الاسد منذ خمسة اشهر، حيث تم الهجوم في ريف دير الزور الغربي.

ومنذ إعلان القضاء على خلافته في آذار/مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم الى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

ومع ازدياد هجمات التنظيم على قوات النظام، تحولت البادية مسرحا لاشتباكات تتخللها أحيانا غارات روسية دعما للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.