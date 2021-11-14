فرنسا تتأهل إلى مونديال قطر بعد فوزها الكاسح على كازاخستان 8-0

أربيل (كوردستان 24)- حجزت فرنسا حاملة اللقب بطاقة التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها الكاسح على كازاخستان 8-0 ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وشهدت المباراة التي جرت أمس السبت، تألق نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي سجل أربعة أهداف وقائد ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة الذي أمضى ثنائية.

وضمنت فرنسا بالتالي مشاركتها في النهائيات العالمية للمرة السادسة عشرة في تاريخها والدفاع عن لقبها التي توجت به عام 2018 في روسيا عندما تغلبت على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية، علما بانها توجت بطلة للعالم عندما استضافت نسخة عام 1998.