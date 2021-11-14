ریاضة

فرنسا تتأهل إلى مونديال قطر بعد فوزها الكاسح على كازاخستان 8-0

author_image سوار أحمد
سجل كليان مبابي رباعية كاملة في مباراة فرنسا ضد كازاخستان ساهمت في ضمان تأهل بلاده إلى مونديال قطر 2022- الصورة لفرانس 24
سجل كليان مبابي رباعية كاملة في مباراة فرنسا ضد كازاخستان ساهمت في ضمان تأهل بلاده إلى مونديال قطر 2022- الصورة لفرانس 24
العالم فرنسا كازاخستان مونديال قطر

أربيل (كوردستان 24)- حجزت فرنسا حاملة اللقب  بطاقة التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها الكاسح على كازاخستان 8-0 ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

 وشهدت المباراة التي جرت أمس السبت، تألق نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي سجل أربعة أهداف وقائد ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة الذي أمضى ثنائية.

وضمنت فرنسا بالتالي مشاركتها في النهائيات العالمية للمرة السادسة عشرة في تاريخها والدفاع عن لقبها التي توجت به عام 2018 في روسيا عندما تغلبت على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية، علما بانها توجت بطلة للعالم عندما استضافت نسخة عام 1998.

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