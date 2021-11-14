مقتل جندي بولندي على الحدود مع بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش البولندي مقتل جندي على الحدود مع بيلاروسيا، في وقت ينتشر فيه آلاف الجنود البولنديين على الحدود البيلاروسية لمنع تدفق المهاجرين الى أوروبا.

وذكر الجيش البولندي في بيان يوم السبت، ان "التحقيق الأولي لم يظهر أي طرف ثالث مشارك في إطلاق النار العرضي".

واشار الى ان أحد الجنود ضمن القوات الموجودة على الحدود مع بيلاروسيا "قُتل إثر حادث إطلاق نار بالخطأ"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبحسب معطيات الجيش، انطلقت رصاصة من سلاح خدمة الجندي من دون تدخل أي طرف. وأكد الجيش أن الضحية "لم يكن على أي اتصال بالمهاجرين".

ونشرت بولندا نحو 15 ألف جندي على طول الحدود مع بيلاروس، إضافة إلى عناصر من الشرطة وحرس الحدود، لكبح تدفق المهاجرين الى البلدان الأوروبية.

وترفض بولندا السماح لهم بالعبور فيما يتهم الغرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بإحضارهم إلى البلاد من أجل إرسالهم إلى الحدود انتقاما من العقوبات المفروضة على بلاده.