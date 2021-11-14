بعد عودته من رحلة علاج.. مسرور بارزاني يطمئن على صحة ملا بختيار

أربيل (كوردستان 24)- اطمأن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني على صحة القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار، بعد عودته من رحلة علاج.

واجرى مسرور بارزاني يوم السبت، اتصالا هاتفيا مع ملا بختيار بعد ساعات من عودته إلى السليمانية من رحلة علاجه في ألمانيا.

وجاء في بيان لرئاسة ان مسرور بارزاني اتصل مساء السبت هاتفيا بعضو المجلس الاعلى السياسي ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار للترحيب بعودته والاطمئنان على صحته.

وعبر مسرور بارزاني عن سعادته بتحسن الحالة الصحية لملا بختيار، فيما تمنى له دوام العافية.

من جانبه عبر ملا بختيار عن شكره لرئيس حكومة الاقليم لإجرائه الاتصال الهاتفي.