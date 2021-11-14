سقوط قتلى وجرحى خلال مظاهرات "الانقلاب" في السودان

أربيل (كوردستان 24)- قُتل خمسة محتجين وجُرح آخرون أثناء مظاهرات انطلقت في مدن سودانية عدة السبت دعت إليها اللجان الشعبية والتنسيقيات تنديدا بالإجراءات التي اتخذها قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان وتشكيل المجلس السيادي الجديد.

من جانبها قالت الشرطة السودانية في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم السبت إنها لم تستخدم "أسلحة نارية" في تعاملها مع المتظاهرين.

من جانبها، عبرت السفارة الأمريكية فى السودان تغريدة على تويتر عن "أسفها العميق" لسقوط قتلى في مظاهرات السبت.

وأكدت مصادر طبية سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى خلال مظاهرات المعارضين للانقلاب في الخرطوم فيما أطلقت عليه اللجان الشعبية "المليونية" الثانية.

وبعد أن أفادت في وقت سابق بمقتل متظاهر بنيران قوات الأمن، قالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين إن أربعة محتجين آخرين قتلوا خلال مظاهرات ضد الحكم العسكري وأوضحت اللجنة أن محتجا قُتل بعيار ناري، بينما توفى آخر نتيجة اختناق بالغاز المسيل للدموع فى أم درمان .

من جانبها قالت الشرطة السودانية في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم السبت إنها لم تستخدم "أسلحة نارية" في تعاملها مع المتظاهرين.