سیاسة

ملا بختيار: تسميمي تم من داخل "الاتحاد الوطني" ولن أتنازل عن حقي

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
کوردستان ملا بختيار حادثة التسميم الاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار اليوم الأحد، إن تسميه تم من قبل جهات من داخل حزبه، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يتنازل عن حقه الشخصي.

وقال ملا بختيار في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية، انه "تم تسميمي من داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني وقد تم ارتكاب هذه الجريمة قبل الثامن من شهر تموز/يوليو الماضي وفق لمعومات حصلت عليه من وكالة المعلومات".

واكد أنه تم إثبات محاولة اغتياله بالسم على أعلى المستويات الطبية".

ولفت ملا بختيار الى أنه لن يتهم أي شخص بحادثة التسميم حتى انتهاء التحقيق في هذه القضية، وقال "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأكد القيادي في الأتحاد الوطني "لن اتنازل عن حقي الشخصي".

وتعهد ملا بختيار بأن "سيعفو المتورط في محاولة تسميمه في حال اعترف بذنبه"، لافتا الى انه لن يسمح لاي شخص أو جهة بالتعرض له.

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