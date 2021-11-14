موعد الانطلاق غداً.. مهرجان دهوك للأفلام يحتفي بالسينما البيئية

أربيل (كوردستان 24)- تستعد دهوك لإطلاق مهرجانها الثامن للأفلام يوم غد بمشاركة 94 فيلماً كوردياً وعربياً وأجنبياً على مدى ثمانية أيام من المهرجان.

وقال مسؤول قسم الإعلام السينمائي في المهرجان حسن عارف لكوردستان 24، "أكملنا الاستعدادات وتم تحديد جدول ممتاز لعرض الأفلام المختارة".

ويشارك في المهرجان 45 فيلماً كوردياً.

وأضاف عارف أن الأفلام الكوردية ستتناول هذه المرة قضية البيئة وأهمية الحفاظ عليها.

وبالإضافة إلى مشاركة الرجال، حظيت النساء بدور مهم في المهرجان، ولا سيما بعد التغييرات التي أجريت مؤخراً والتي رفعت نسبة النساء وخصوصاً في الإدارة واللجان الأخرى.