بولندا تطالب الناتو "بإجراءات ملموسة" ولا تستبعد إغلاقا كاملا للحدود مع بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام رسمية ان بولندا دعت حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لحل أزمة المهاجرين العالقين على الحدود مع بيلاروسيا.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية (بي.إيه.بي) عن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قوله إن بلاده وليتوانيا ولاتفيا قد تطلب إجراء مشاورات بموجب البند الرابع من معاهدة حلف الناتو، مشيرا إلى احتمال فرض المزيد من العقوبات الأوروبية على بيلاروسيا بما في ذلك "الإغلاق الكامل للحدود".

وأضاف مورافيتسكي بأن بولندا وليتوانيا ولاتفيا ربما تطلب إجراء مشاورات بموجب البند الرابع من معاهدة الحلف، وبموجب هذا البند يمكن لأي دولة عضو أن تطلب إجراء مشاورات إذا رأت أن وحدة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أمنها عرضة للتهديد.

وفي السياق، قال مورافيتسكي "نناقش مع لاتفيا، ومع ليتوانيا بشكل خاص، تفعيل البند الرابع من معاهدة حلف شمال الأطلسي". مضيفا "لا يكفي مجرد أن نعبر عن القلق، الآن نحتاج إلى خطوات ملموسة والتزام الحلف بأكمله".

وصرح مورافيتسكي لوكالة (بي.إيه.بي) بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون فرض المزيد من العقوبات على بيلاروسيا مضيفا "سنناقش بالتأكيد المزيد من العقوبات بما في ذلك الإغلاق الكامل للحدود".