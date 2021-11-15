الإمارات تقيد السفر إلى بيلاروسيا والرئيس البيلاروسي يؤكد: نعمل لإعادة المهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- حظرت الإمارات انطلاق المهاجرين من أراضيها إلى بيلاروسيا، في وقت أكد فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن بلاده تعمل على إعادة المهاجرين إلى ديارهم.

ومنعت الإمارات مواطني أفغانستان وسوريا واليمن والعراق من ركوب الرحلات الجوية المتجهة إلى بيلاروسيا، الاثنين، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تستخدم لنقل المهاجرين بالآلاف.

وقالت شركة بيلافيا المملوكة للحكومة البيلاروسية في إشعار إن قرار الحكومة الإماراتية صدر أمس الأحد.

وجاء ذلك في وقت أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لا تريد أن تتحول أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا إلى "صراع".

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال لوكاشينكو: "لا نريد أي صراع على حدود دولتنا.. هذا ضار بنا تماما"، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا تعمل على إعادة المهاجرين إلى ديارهم.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لوح اليوم الاثنين، بتشديد العقوبات الاقتصادية على بيلاروسيا، معتبرًا أنها "حتمية" مع اشتداد أزمة الهجرة على الحدود مع بولندا.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن ماس قوله إنه سيتم فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا اليوم الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الخطوط الجوية التي تستمر بنقل المهاجرين إلى مينسك قد تمنع من الإقلاع والهبوط في دول أوروبا.