بحضور مسرور بارزاني.. انطلاق النسخة الثامنة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يحضر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان دهوك السينمائي.

وينطلق مهرجان دهوك السينمائي الدولي الثامن اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويشارك في المهرجان 94 فيلما كوردياً وعربياً وأجنبياً على مدى ثمانية أيام من المهرجان.

وكان مسؤول قسم الإعلام السينمائي في المهرجان حسن عارف قال في وقت سابق لكوردستان 24، ان الأفلام الكوردية ستتناول هذه المرة قضية البيئة وأهمية الحفاظ عليها.