نجمة الأوبرا الروسية تصدر أول اغنية لها بلغتها الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الفنانة الكوردية الروسية ونجمة الأوبرا الشهيرة داما سفيتلانا أول أغنية لها باللغة الكوردية.

وغنت سفيتلانا اغنية "هوي نرجس" وهي اغنية تراثية كوردية حيث تم تسجيلها برعاية مؤسسة كوردستان 24.

وقالت سفيتلانا لكوردستان 24 انه شرف لي أن يصدر أول عمل فني لي بلغتي الأم، وقد غنيت بـ 13 لغة".

وتغني داما سفيتلانا، نجمة الأوبرا الروسية والعالم، أغاني الأوبرا على المسارح الكبرى في العالم منذ أكثر من 25 عاما بصوتها السحري، وحضر بابا الفاتيكان حفلاتها عدة مرات، وخدمة للفن والثقافة، منحها البابا فرنسيس وسام سيلفستر المقدس ولقب داما.

وتنحدر سفيتلانا من عائلة كوردية ايزيدية من إحدى ولايات جورجيا حيث هاجرت مع عائلتها في سن التاسعة الى كازاخستان وحين بلغت سن الـ 17 بدأت بدراسة الموسيقا في موسكو ثم نالت الجنسية الروسية.