ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الاثنين تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن 566 شخصاً خرجوا من المستشفيات والمراكز الصحية بعد تماثلهم للشفاء من الوباء.

وأضافت الوزارة أن الوباء أودى بحياة 18 شخصاً في يوم واحد، منهم 6 في دهوك و5 في أربيل و4 في السليمانية و2 في كرميان و1 في حلبجة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 369740 حالة، بما في ذلك 6685 حالة وفاة، فضلاً عن تعافي 355449 شخصاً لغاية الآن.