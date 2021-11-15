مسرور بارزاني: السينما لم تتناول بالشكل المطلوب ما عاشه الكورد من إبادات وجرائم وفواجع

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، في مراسم افتتاح مهرجان دهوك السينمائي الدولي الثامن بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والممثلين والسينمائيين والفنانين الكورد والعالميين.

وفي كلمة ألقاها، خلال المراسم التي حضرها أيضاً ممثلو البعثات الدبلوماسية، عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان عن سعادته بالمشاركة في مهرجان دهوك السينمائي الدولي، وأثنى على منظمي المهرجان، كذلك أبدى ترحيبه الحار بالضيوف والمشاركين كافة.

كذلك رحب رئيس الحكومة بمشاركة الفنانين والسينمائيين الأفغان في مهرجان دهوك السينمائي، وقال: "إن الأوضاع في بلادهم عصيبة، وتشبه أوضاع بلدنا".

وأكد أن مثل هذه المهرجانات مهمة في النهوض بالسينما والفن وزيادة التعريف بإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن السينما يمكنها أن تلعب دوراً مؤثراً في التوعية المجتمعية.

وقال رئيس الحكومة إن شعب كوردستان واجه على مر تاريخه عشرات الفواجع والإبادات الجماعية والسياسات العنصرية والإقصاء، وأردف قائلاً "لقد اُرتكبت في السنوات الخمسين الماضية جرائم وحشية ضد شعب كوردستان، وما يدعو للأسف أن هذه الجرائم وتاريخ المآسي بحق شعبنا، لم تتناولها السينما كما ينبغي".

وأشار إلى أن تاريخ شعب كوردستان يمكن أن يكون بحد ذاته موضوعاً سينمائياً، لا سيما وأنه حافل بمئات من قصص الملاحم والبطولات وزاخر بالقادة والزعماء والشخصيات والرموز الوطنية وحماة الوطن.

كما قال رئيس الحكومة إن جغرافيا وطبيعة إقليم كوردستان ملائمة جداً لتصوير الأفلام السينمائية، وإن حكومة إقليم كوردستان ترحب بالسينمائيين الذين يصورون مشاهدهم في أحضان طبيعة إقليم كوردستان، وهي مستعدة لتقديم أي مساعدة ودعم في هذا الصدد.

وجدد التأكيد على أن التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان تدعم الجهود الرامية لتطوير المجال الثقافي في الإقليم.

وتحدث رئيس الحكومة عن دعم الحكومة للفن والسينما، وأوضح قائلاً: "لقد قدمت الحكومة في العامين الماضيين، ووفقاً لإمكاناتها المتاحة، الدعم المادي والمعنوي للأعمال الفنية".

كذلك تطرق إلى الوضع المالي العصيب الذي عاشه إقليم كوردستان في العامين الماضيين نتيجة الأزمة المالية وتفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن إقليم كوردستان لم يتخطَ هذا الوضع لغاية الآن.

وبيّن أن العمل الرئيسي للحكومة في الوقت الراهن هو ضمان توفير الرواتب، وإلى جانب ذلك تعمل الحكومة على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والارتقاء بالمجال الفني والثقافي.

وانطلق مهرجان دهوك السينمائي الدولي في دورته الثامنة، اليوم الاثنين، بمشاركة 94 فيلماً كوردياً وأجنبياً، ويستمر لمدة ثمانية أيام.