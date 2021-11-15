العراق يشكو تراجع الإقبال على التطعيم ويحذر من خطورة "الموجة الرابعة"

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الصحة العراقية الاثنين تراجع إقبال المواطنين على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا على الرغم من توفر اللقاحات، محذرة من خطورة الموجة الرابعة من الوباء في وقت تواجه فيه دول العالم "تداعيات خطيرة" جراء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن تصاعد تسجيل الإصابات في العالم ولا سيما أوروبا، يبين أن "العراق ودول المنطقة لن يكون بمنأى عن ارتفاع الإصابات والدخول في الموجة الرابعة وخصوصاً مع بدء العام الدراسي الجديد ودخول فصل الشتاء وما يشكله من خطر انتقال الفيروس".

وأشارت الوزارة إلى تراجع إقبال المواطنين على تلقي اللقاحات، وأضافت "هناك تدنٍ في أعداد الملقحين رغم توفر اللقاحات والتوسع في عدد الفرق التلقيحية وكذلك ما تسجله فرقنا الصحية الجوالة في جميع محافظات العراق من ضعف في تطبيق الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا".

ودعت الوزارة الجميع إلى "تَفَهّم خطورة الموقف الوبائي وضرورة تلقي لقاحات كوفيد-19 ومنع التجمعات البشرية وإقامة مجالس العزاء والأفراح والمناسبات الأخرى".

وشنت وزارة الصحة العراقية هجوماً على "الآراء الشاذة" التي تشجع على عدم ارتداء الكمّامات وتلقي اللقاحات، كذلك حثت المواطنين على التطعيم الذي أثبت فعاليته في الحد من معدل الوفيات وأعراض حالات الإصابة بالوباء ومنع تفشيه.

وجاء في البيان "نهيب بالمواطنين الأعزاء كافة والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس من غير الملقحين لحد الآن بالإسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح والمساهمة في العودة للحياة الطبيعية واستمرار التعليم الحضوري وفتح جميع المرافق الحيوية الأخرى".