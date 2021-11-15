بمشاركة قادة كوردستان والعراق.. دهوك تحتضن غداً "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط"

أربيل (كوردستان 24)- ينطلق في مدينة دهوك يوم غد الثلاثاء "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك.

ويشارك في المنتدى، الذي يستمر يومين، رئيس جمهورية العراق برهم صالح ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من قادة إقليم كوردستان والعراق بالإضافة خبراء أكاديميين، وفقاً لجدول أعمال المنتدى.

وسيلقي رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني كلمة الترحيب والافتتاح في اليوم الأول، وبعدها يتم تقديم حلقة النقاش الأولى والتي ستتناول المتغيرات في الشرق الأوسط وتحقيق السلام.

وسيتحدث الرئيس العراقي برهم صالح في الحلقة النقاشية الأولى، ليسلط الضوء على الوضع العراق والمنطقة وسبل الاستقرار في المنطقة.

كذلك يتناول كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في الحلقة النقاشية الأولى آخر المستجدات.

وتشارك في الحلقة النقاشية ذاتها رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق إلى جانب وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري والباحث والمفكر رحيم أبو رغيف، وذلك لإبداء مواقفهما إزاء وضع المنطقة.

وفي الحلقة النقاشية الثانية، التي ستتناول السلام في الشرق الأوسط والأمن الإقليمي، سيتحدث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والسفير المصري لدى العراق وليد إسماعيل، فضلاً عن السفير الأمريكي السابق زلماي خليل زاد، وسيشارك في الحلقة النقاشية الثالثة عدد من المفكرين والباحثين الأجانب.

وفي الحلقة الرابعة، سيشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبعد أن يلقي كلمته، سيفتح باب النقاش وطرح الأسئلة أمام الحاضرين.

وسيتضمن اليوم الثاني من المنتدى أربع حلقات نقاشية يشارك فيها عدد من الباحثين والمفكرين والسياسيين من كوردستان والعراق والدول الإقليمية والعربية والأجنبية.