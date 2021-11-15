بوتين وماكرون يتفقان على "خفض التصعيد" في أزمة المهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين على "خفض التصعيد" في أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروس وبولندا، إثر اتصال بينهما دام ساعة و45 دقيقة، على ما أعلن قصر الإليزيه الإثنين.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية "نأمل أن تؤدي هذه المكالمة المطوّلة في الأيام المقبلة إلى نتائج" على صعيد تدفق المهاجرين الوافدين من بيلاروس إلى الحدود البولندية.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن بوتين أعلن أنه سوف "يبحث" المسألةمع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكانشكو.