سیاسة

بحضور شخصيات سياسية.. انطلاق "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" في دهوك

author_image سوار أحمد
کوردستان منتدى السلام الشرق الأوسط دهوك

أربيل (كوردستان 24)- انطلق قبل قليل "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك.

ويشارك في المنتدى، الذي يستمر يومين، قادة اقليم كوردستان والعراق وعدد كبير من الشخصيات الأكاديمية.

وسيلقي رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني كلمة الترحيب والافتتاح في اليوم الأول، وبعدها يتم تقديم حلقة النقاش الأولى والتي ستتناول المتغيرات في الشرق الأوسط وتحقيق السلام.

ويشارك في المنتدى كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق إلى جانب وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري والباحث والمفكر رحيم أبو رغيف، وذلك لإبداء مواقفهما إزاء وضع المنطقة.

كما سيشارك عمار الحكيم في المنتدى فضلاً عن السفير الأمريكي السابق زلماي خليل زاد، وسيشارك في الحلقة النقاشية الثالثة عدد من المفكرين والباحثين الأجانب وسفراء وقناصل دول.

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