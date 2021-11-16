مسرور بارزاني: ندعم كافة الحوارات لإيصال العراق لبر الأمان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، ان حكومة الاقليم تدعم كافة الحوارات التي من شأنها إيصال العراق لبر الأمان.

وجاء حديث مسرور بارزاني في كلمته الافتتاحية لانطلاق "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك.

وقال مسرور بارزاني "نمر جميعا بمرحلة ما بعد الانتخابات والحوارات من اجل تشكيل الحكومة، نحن ندعم كافة الحوارات التي من شأنها أن تسهم في إيصال العراق الى بر الأمان".

ولفت مسرور بارزاني الى ان العالم برمته يمر بأزمة مناخية خطيرة، مشيرا الى التغييرات في الطقس ونقص المياه.

وعبر مسرور بارزاني عن امله في ان تتم مناقشة ملف البيئة وسبل الحفاظ عليها في هذا المنتدى، كما أبدى أمله في أن تسهم الحوارات والنقاشات في هذا المنتدى في خدمة الوطن.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان للحضور "دهوك مدينة رائعة أتمنى أن يسمح لكم الوقت بالتجول فيها ومشاهدتها".