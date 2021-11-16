كورونا يحصد مزيداً من الضحايا مع استقرار مؤشر الإصابات في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء عن تسجيل 17 حالة وفاة و446 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن 456 مصاباً خرجوا من المستشفيات في الفترة نفسها بعد تماثلهم للشفاء التام في عموم المحافظات.

وأبلغت الوزارة عن 17 حالة وفاة، منها 7 في السليمانية و5 في دهوك وبالإضافة إلى 3 في أربيل، فضلاً عن حالتي وفاة في حلبجة وكرميان.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم إقليم كوردستان إلى 370186 إصابة، بما في ذلك 6702 وفاة، فضلاً عن تعافي 355905 من الفيروس.

هذا ولا يزال 7579 أشخاص يرقدون في المتشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.