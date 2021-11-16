سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي هاتفياً رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي

عبّر رئيس تحالف تقدم عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على عزائه ومواساته
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني محمد الحلبوسي منذر الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، اتصالاً هاتفياً مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي في وفاة عمه (منذر الحلبوسي).

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس تحالف تقدم، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وعبّر رئيس تحالف تقدم عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

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