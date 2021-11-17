العراق.. تسيير أول رحلة لإعادة المواطنين العالقين في بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العراقي، أركان الشيباني، إن يوم الخميس المقبل سيشهد تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين العالقين من بيلاروسيا.

وقال الشيباني - في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء ببذل المزيد من الجهود".

وكان الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أعلن، فى وقت سابق، أن بغداد ستعيد المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة، مضيفا "لا نزال حتى هذه الساعة نوثق أسماء الراغبين بالعودة الطوعية".

وتفاقمت ازمة المهاجرين عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا وسط وقوع صدامات بين المهاجرين والشرطة البولندية، التي استخدمت قنابل غاز مسيلة للدموع بعد تعرضها لرشق بالحجارة.

وافادت الشرطة البولندية بإصابة أحد عناصرها إصابة بالغة يرجح أن تكون كسرا في الجمجمة جراء الصدامات.

وأبدى العراق عزمه على إعادة ما لا يقل عن مئتين من مواطنيه العالقين في بيلاروسيا على الحدود مع بولندا يوم الخميس، على ما أفاد متحدث باسم السفارة العراقية في موسكو يوم الثلاثاء.

ويتّهم الأوروبيون رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو بتأجيج الأزمة عبر استقدام مهاجرين من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى حدود بلاده مع كلّ من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا ردّاً على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده.