صحة وبیئة

الصحة العراقية تتوقع الدخول في موجة رابعة من جائحة كورونا

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الصحة العراق موجة رابعة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- توقعت وزارة الصحة العراقية، دخول البلاد في الموجة الرابعة من وباء كورونا؛ بعد ظهور حالات حرجة للمصابين غير المطمعين بلقاح فيروس كورونا.

وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة، هيثم العبيدي، إن "اليومين الماضيين شهدا ظهور حالات حرجة للمصابين غير الملقحين، وهذا مؤشر خطير".

واضاف "قد ندخل من خلاله الموجة الرابعة للوباء مع دخول موسم البرد التي تكثر فيه الالتهابات التنفسية بأنواعها سواء الفيروسية أو كورونا".

وشدد على ضرورة توخي الحذر بتلقي اللقاح أو الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا الى ان نسبة الاصابات بين الأطفال في الموجة الرائعة قد تكون بنسب عالية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف