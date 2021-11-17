الصحة العراقية تتوقع الدخول في موجة رابعة من جائحة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- توقعت وزارة الصحة العراقية، دخول البلاد في الموجة الرابعة من وباء كورونا؛ بعد ظهور حالات حرجة للمصابين غير المطمعين بلقاح فيروس كورونا.

وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة، هيثم العبيدي، إن "اليومين الماضيين شهدا ظهور حالات حرجة للمصابين غير الملقحين، وهذا مؤشر خطير".

واضاف "قد ندخل من خلاله الموجة الرابعة للوباء مع دخول موسم البرد التي تكثر فيه الالتهابات التنفسية بأنواعها سواء الفيروسية أو كورونا".

وشدد على ضرورة توخي الحذر بتلقي اللقاح أو الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا الى ان نسبة الاصابات بين الأطفال في الموجة الرائعة قد تكون بنسب عالية.