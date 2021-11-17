سیاسة

بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.. استمرار "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط"

author_image سوار أحمد
کوردستان منتدى دهو مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني تستمر فعاليات "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، لليوم الثاني.

وانطلق المنتدى يوم الثلاثاء بمشاركة رئيس جمهورية العراق برهم صالح ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من قادة إقليم كوردستان والعراق بالإضافة خبراء أكاديميين، وفقاً لجدول أعمال المنتدى.

وألقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني كلمة الترحيب والافتتاح في اليوم الأول، وشارك في اليوم نفسه في حلقة نقاش تحدث فيها عن العديد من المواضيع التي تخص اقليم كوردستان والعراق عموما.

وسيتضمن اليوم الثاني من المنتدى أربع حلقات نقاشية يشارك فيها عدد من الباحثين والمفكرين والسياسيين من كوردستان والعراق والدول الإقليمية والعربية والأجنبية.

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