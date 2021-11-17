نيجيرفان بارزاني والحكيم يبحثان مستقبل العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و زعيم تيار الحكمة الوطني، اليوم الاربعاء، مستقبل العملية السياسية في العراق.

وجاء ذلك، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في اربيل.

وخلال الاجتماع، تم بحث الأوضاع في العراق بشكل عام، ونتائج الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي.

وبحث الجانبان مستقبل العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار السياسي في البلاد والتمسك بالخيار الديمقراطي والمضي بالعملية السياسية وتطويرها عبر تحقيق اتفاق شامل يرضي كافة االأطراف خدمة لحاضر العراق ومستقبله وسعيا لحل الخلافات.

وفي جزء آخر من الاجتماع، تناقش نيجيرفان بارزاني والحكيم في عملية التصويت واتفق الجانبان على أن أي خلاف وملاحظة على نتائج الانتخابات، سيتم حلها وفقا للدستور، فيما شددا على أهمية ان تولي الحكومة المقبلة الاهتمام لمطالب المواطنين وتلبي تطلعاتهم.